(Pagina FB del Comune) – È stato finanziato il progetto di riqualificazione del campo sportivo comunale “Luigi Failla” attraverso il bando “Sport e Periferie 2020”. La presentazione ufficiale del progetto sarà domenica 26 settembre presso l’aula consiliare V. Carollo alle ore 11:00.

Il lavoro della Giunta ha dato di nuovo i frutti sperati, ottenendo l’importo massimo ammissibile a finanziamento: 700.000 euro sono stati stanziati per quest’opera. Nel dettaglio il progetto prevede:- Rifacimento del manto erboso in erba artificiale di ultima generazione, seguendo i criteri indicati dal CONI e della LND Lega Nazionale Dilettanti.- Intervento di manutenzione degli spogliatoi esistenti: messa a norma delle docce, completamenti interni e finiture. – Rifacimento della recinzione tra il campo e le tribune, e ampliamento del campo di gioco per adeguarlo alle dimensioni previste per l’omologazione.-

Adeguamento dell’impianto di illuminazione del campo: verranno sostituiti i fari esistenti con fari a led di ultima generazione che consentiranno un risparmio energetico, migliorando la tipologia e la qualità dell’illuminazione.- Installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto degli spogliatoi con pannelli di ultima generazione adeguati a soddisfare il fabbisogno energetico della struttura; integrati con l’impianto solare termico esistente renderanno il campo autonomo dal punto di vista energetico.- Realizzazione di un campo scuola attrezzato per lo svolgimento di diverse attività sportive paralimpiche, per favorire l’inclusione sociale attraverso la partecipazione delle persone con disabilità. – Completamento degli allacci alla rete pubblica.

Siamo particolarmente soddisfatti della buona riuscita di questo progetto, soprattutto perché comporta un cambiamento in direzione ecologica: il basso impatto ambientale e la produzione di energia pulita sono infatti al centro dell’opera. Particolare attenzione è stata rivolta alla possibilità di praticare attività e discipline sportive paralimpiche, progettando e risistemando gli spazi esistenti attualmente non utilizzati, favorendo lo sport in chiave inclusiva grazie alla consulenza esterna e gratuita del Dott. Daniele Giliberti. Un doveroso ringraziamento va all’Ufficio Tecnico comunale che ha seguito con attenzione le varie fasi e l’architetto Barca per la redazione del progetto e l’espletamento di tutte le procedure necessarie alla partecipazione al Bando. Si aggiunge un altro importante tassello al processo portato avanti da questa Amministrazione comunale di progettazione, finanziamento e realizzazione delle opere pubbliche strategiche per il futuro della comunità: campo sportivo, ex cineteatro Le Fontanelle, efficientamento energetico e ascensore alla Badia, abbattimento barriere architettoniche al Castello, adeguamento sismico scuola media F. M . Palumbo, area giochi e ristrutturazione immobile al Parco delle Rimembranze.