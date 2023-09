Talk, spettacolo partecipativo e formazione per l’arte nello spazio pubblico

a cura di Fnas – Federazione Nazionale Arti in Strada, e

Il Cinghiale e la Balena APS

con il sostegno del Museo Civico di Castelbuono e

del Comune di Castelbuono e con il contributo del

Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo

1 — 8 OTTOBRE 2023

Museo Civico di Castelbuono,

Piazza Castello e vie di Castelbuono

EVENTI GRATUITI

Dall’1 all’8 Ottobre 2023 torna a Castelbuono, per il secondo anno di seguito, il progetto Fnas Lab, percorso di formazione dedicato ad artisti multidisciplinari che operano nell’ambito delle arti performative in spazi pubblici.

Fnas Lab è un evento organizzato da FNAS (Federazione Nazionale delle Arti in Strada) e dall’Associazione Il Cinghiale e la Balena con il sostegno del Museo Civico di Castelbuono e del Comune di Castelbuono.

L’edizione di quest’anno apre l’1 Ottobre alle ore 16:00 con un talk presso la Sala del Principe del Museo Civico di Castelbuono. Il talk verterà sulla tematica “Arte, Comunità e Partecipazione” e vedrà la presenza di relatori e artisti provenienti da importanti centri culturali italiani. Il talk è aperto alla cittadinanza ed alle Associazioni del territorio.

A seguire, alle 18:30, in Piazza Castello lo spettacolo pluripremiato in tutta Europa Steli della Compagnia Stalker Teatro. Evento gratuito.

Un intervento urbano interattivo, un gioco emozionante adatto a tutto il pubblico, un’installazione/performance dal forte impatto visivo e musicale.

Partendo dall’idea di “abitare” i luoghi del quotidiano, i performer con la collaborazione degli spettatori creeranno un’originale costruzione scenica, un’architettura ambientale essenziale, colorata e partecipata.

Gli spettatori si ritroveranno così catturati in una sorta di happening, evento unico e

irripetibile che fonde gli elementi della creazione artistica e del gioco collettivo, del rito comunitario e della festa.

La compagnia Stalker Teatro è attiva professionalmente dagli anni ’70 nel campo della performance art ed è riconosciuta dal Dipartimento dello Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali; sviluppa la propria ricerca nel rapporto tra performance e arti visive, producendo spettacoli ed eventi partecipati con una forte vocazione sociale. Le produzioni della compagnia sono state presentate in diverse location e festival internazionali in Europa e oltre.

Dal 2 all’8 Ottobre si terrà la formazione per gli artisti in residenza a Castelbuono

coinvolgerà i luoghi e gli abitanti della zona “Vetriera”. La formazione sarà coordinata

dall’artista Caterina Moroni e vedrà diversi momenti di partecipazione attiva e di dialogo tra gli artisti e la realtà ospitante.

­

Caterina Moroni è un’artista indipendente e attivista culturale. La sua ricerca è incentrata su processi partecipativi, spazio pubblico e luoghi non convenzionali. Dal 2008 le sue performance, gli spettacoli e le installazioni, sono state presentate presso diversi festival e contesti nazionali ed internazionali.

Nei suoi progetti il pubblico viene invitato ad essere “dentro” le cose, ad essere parte attiva dell’atto creativo. La ricerca è infatti incentrata sul rapporto tra drammaturgia, ambienti sonori, spazi, fruizione e partecipazione attiva dello spettatore.

FNAS LAB è un percorso di formazione e mentoring, giunto alla III Edizione, dedicato principalmente ad artisti multidisciplinari che operano nello spazio pubblico che intendono acquisire competenze specifiche per lo sviluppo di progetti creativi in cui l’azione culturale contribuisce a modificare e riqualificare lo spazio urbano in cui viene inserita.

Si propone, pertanto, un percorso di affiancamento e guida che conferisca ai partecipanti gli strumenti per la stesura di un progetto artistico che si innesti in un contesto urbano specifico.

FNAS LAB 2023 II Edizione “Legami invisibili”

Fnas Lab 2022 ha visto come protagonista il bellissimo borgo di Castelbuono, in provincia di Palermo. I partecipanti sono stati guidati da Firenza Guidi nella restituzione artistica dei progetti per le vie del paese, tra occhi increduli dei bambini e curiosità dei più grandi.

Ripercorriamo insieme alcuni momenti!