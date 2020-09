Sul numero speciale “Sicile éternelle” pubblicato dal noto quotidiano francese Le Figaro, alcune sezioni sono state dedicate a Castelbuono. In particolare i focus riguardano le tante peculiarità del territorio, tra cui la manna, i prodotti Fiasconaro e le creazione artistiche della Bottega di Angela Sottile. Alleghiamo in basso le scansioni in lingua originale.