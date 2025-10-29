Foliage: il programma autunnale del Museo Naturalistico Minà Palumbo
Il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”
presenta “Foliage”, il nuovo calendario di attività culturali che accompagna il pubblico tra ottobre e dicembre in un percorso di conoscenza, scoperta e riflessione sul paesaggio madonita e sulla sua dimensione umana e naturale.
Dopo l’appuntamento inaugurale del 23 ottobre con il convegno a cura di Confesercenti Sicilia e Comune di Castelbuono, il programma prosegue con incontri, proiezioni, conferenze e concerti che intrecciano scienza, arte e natura, restituendo l’idea di un museo vivo, aperto al dialogo e alle comunità.
“Foliage” si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale del Museo Minà Palumbo, che continua a promuovere occasioni di confronto e divulgazione nel segno della sostenibilità e della ricerca.
Tutti gli incontri in calendario sono a partecipazione libera e gratuita.
Appuntamenti in calendario
23 ottobre ore 17.00
Incontri sul territorio: verso un modello di crescita sostenibile
Convegno a cura di Confesercenti e Comune di Castelbuono
8 novembre ore 18.00
Ancidde
Proiezione documentario di Mathia Coco – Collettivo Rewild Sicily
nell’ambito di Open Rivers Programme
22 novembre ore 18.00
MELOS: dalla memoria di un genocidio alla scoperta della bellezza. Quando la storia diventa imperscrutabile
Conferenza-spettacolo di Camillo Palmeri
6 dicembre ore 17.00
Vita a sei zampe: il mondo straordinario degli insetti
Conferenza-laboratorio a cura di Francesco Toscano
21 dicembre ore 17.00
Passantino incontra Brioschi
Concerto dell’Ensemble CC2020
27 dicembre ore 18.00
Premio Nazionale di Poesia Naturalistica Città di Castelbuono
Cerimonia di premiazione
