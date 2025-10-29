Foliage: il programma autunnale del Museo Naturalistico Minà Palumbo

Il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”

presenta “Foliage”, il nuovo calendario di attività culturali che accompagna il pubblico tra ottobre e dicembre in un percorso di conoscenza, scoperta e riflessione sul paesaggio madonita e sulla sua dimensione umana e naturale.

Dopo l’appuntamento inaugurale del 23 ottobre con il convegno a cura di Confesercenti Sicilia e Comune di Castelbuono, il programma prosegue con incontri, proiezioni, conferenze e concerti che intrecciano scienza, arte e natura, restituendo l’idea di un museo vivo, aperto al dialogo e alle comunità.

“Foliage” si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale del Museo Minà Palumbo, che continua a promuovere occasioni di confronto e divulgazione nel segno della sostenibilità e della ricerca.

Tutti gli incontri in calendario sono a partecipazione libera e gratuita.

Appuntamenti in calendario

23 ottobre ore 17.00

Incontri sul territorio: verso un modello di crescita sostenibile

Convegno a cura di Confesercenti e Comune di Castelbuono

8 novembre ore 18.00

Ancidde

Proiezione documentario di Mathia Coco – Collettivo Rewild Sicily

nell’ambito di Open Rivers Programme

22 novembre ore 18.00

MELOS: dalla memoria di un genocidio alla scoperta della bellezza. Quando la storia diventa imperscrutabile

Conferenza-spettacolo di Camillo Palmeri

6 dicembre ore 17.00

Vita a sei zampe: il mondo straordinario degli insetti

Conferenza-laboratorio a cura di Francesco Toscano

21 dicembre ore 17.00

Passantino incontra Brioschi

Concerto dell’Ensemble CC2020

27 dicembre ore 18.00

Premio Nazionale di Poesia Naturalistica Città di Castelbuono

Cerimonia di premiazione