Folk bike Madonie, alcune modifiche al programma previsto per stasera

A causa delle precarie condizioni del tempo, il programma odierno della manifestazione Folk bike Madonie a Castelbuono avrà delle modifiche. La presentazione della manna, prevista alle ore 17 presso il Parco delle Rimembranze, si svolgerà alle ore 17,30 presso il chiostro di San Francesco.

L’evento previsto per stasera alle ore 21 nel chiostro di San Francesco (presentazione del coro Anima Gentis, relazione del Prof. Giuseppe Giordano, riproposizione del brano registrato da Lomax a Castelbuono, interventi dei gruppi Sicily Folk e A nova orquestra), in caso di pioggia, si svolgerà nella sala del Museo naturalistico “F. Minà Palumbo”.

L’evento previsto nella Chiesa di san Francesco a cura del Maestro Diego Cannizzaro (contaminazioni tra musica sacra e musica popolare) si svolgerà regolarmente alle ore 19.Grazie per l’attenzione

Gioacchino Cannizzaro