Forestali di Castelbuono: Bruxelles dice che spetta il tempo indeterminato

Ieri, 25 gennaio 2023, si è discussa in pubblica udienza in Bruxelles l’arringa più importante per il comparto forestale siciliano: il diritto alla stabilizzazione.

Tra i Petitionnaire, quasi mille, ben 30 forestali di Castelbuono rappresentati dallo studio legale Fasano, per il tramite delle avvocate Angela e Stefania Fasano, specializzate in diritto del lavoro e diritto del precariato.

Nei video pubblici della seduta, divulgati nel sito ufficiale del Parlamento Europeo, spiccano uno dopo l’altro, gli interventi dell’avvocato Fasano, e di tutte le pubbliche autorità’ convocate.

Ebbene, dopo 6 anni di procedura, il Parlamento europeo, anche per il tramite della Commissione Europea, ha dato ragione ai forestali operai siciliani a tempo determinato rappresentati dallo studio legale Fasano: dichiarando che gli spetta il diritto ad un contratto a tempo indeterminato con annessa stabilizzazione.

Gli avvocati che hanno rappresentato gli oltre mille forestali sono molto soddisfatte.

Punto focale della discussione la circostanza che i forestali siciliani non sono da qualificare come stagionali.

Escamotage lessicale utilizzato da taluni per sfuggire agli obblighi comunitari. L’articolo 46 bis, quindi adesso è carta straccia e non potrà limitare il diritto dei lavoratori onesti, che per oltre trent’anni sono stati sviliti da un precariato voluto dalla politica.