Foresteria Mongerrati di Antonio Di Gaudio tra le strutture con marchi di qualità nel territorio Madonita

Il marchio di qualità ambientale (MQA) per struttura ricettiva arriva a Petralia Sottana e a riceverlo è “La casa di Miriam” di Giuseppe Bencivinni.

Il marchio di qualità ambientale e tipicità (MQAT) va invece a Polizzi Generosa, precisamente a Domenico Di Gangi per “I Templari”.

Entrambi, MQA e MQAT, vanno alla Foresteria Mongerrati di Antonio Di Gaudio a Isnello.

I Marchi di qualità ambientale (MQA) e ambientale e tipicità (MQAT) rappresentano un modello di certificazione ambientale sia delle strutture ricettive che di ristorazione presenti sul territorio. Sono finalizzati a qualificare l’offerta turistica, ricettiva ed eno-gastronomica degli operatori del Parco delle Madonie.

Il marchio rappresenta sia un impegno a rispettare l’ambiente che un efficace strumento di promozione del territorio e, inoltre, garantisce il servizio, i prodotti e l’offerta.

Al termine della relativa istruttoria e dei sopralluoghi, alle strutture vengono assegnate targhe in ceramica che certificano l’adozione delle buone pratiche rivolte al rispetto della sostenibilità.

“Altre tre realtà, altri tre imprenditori madoniti ricevono l’importante riconoscimento. Per noi è motivo di orgoglio e una risposta concreta sia al territorio che a coloro i quali vorranno trascorrere del tempo nelle zone del Parco. Sapranno, infatti, di spenderlo in un sistema ricettivo e turistico che opera nel rispetto dell’ambiente”.

Così ha dichiarato il commissario dell’Ente Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone, di concerto con il dirigente della Unità operativa 3 Fruizione e valorizzazione, Peppuccio Bonomo.