“Fortini Sonori”- Isola Tobia Label a Isnello (PA) con il concerto di Antonio Agnello per “Agricooltour Campus”

Il cantautore e musicista proporrà il proprio repertorio in acustico sabato 12 luglio alle 19:15 nella piazzetta del Carmine. L’obiettivo è, come per Agricooltour Festival, quello di valorizzare le bellezze paesaggistiche del nostro Paese con proposte musicali di qualità

Le attività del progetto Fortini Sonori rientrano nel progetto di rigenerazione culturale, economico e sociale Itinera del comune di Isnello, , che ha ottenuto supporto nell’ambito del Pnrr – Missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.1. “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU

Venerdì 4 e sabato 5 luglio alle 19, il borgo di Casalvecchio Siculo (ME) ospiterà in piazza Sant’Onofrio i concerti in acustico di Agricooltour Campus nell’ambito del progetto Fortini Sonori, ideato da Isola Tobia Label e Mercadante Editore e inserito nel più ampio progetto Circe (Creatività e Innovazione per la Rigenerazione delle Comunità e dell’Ecosistema culturale) dei comuni messinesi di Casalvecchio Siculo, Limina e Antillo.

Sabato 12 luglio alle 19:15, il borgo di Isnello (PA) ospiterà nella piazzetta del Carmine il concerto acustico del cantautore e musicista Antonio Agnello per Agricooltour Campus.

L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato nell’ambito del progetto Fortini Sonori, ideato da Isola Tobia Label e Mercadante Editore e inserito nel più ampio progetto di rigenerazione culturale, economico e sociale Itinera del comune madonita.

L’artista racconta con queste parole il suo spettacolo:

“Il mio concerto si veste di composizioni originali pensate, scritte, composte da me e racchiuse nell’album Vecchia Biro, progetto discografico che è una concentrazione di brani in chiave principalmente ironica, ma anche ‘terribilmente’ seria. Durante la mia esibizione ripercorrerò tutte le fasi che hanno portato alla sua realizzazione, raccontandone anche alcuni aneddoti. Proporrò inoltre altri brani inediti antecedenti alla pubblicazione dell’album, risalenti ai tempi del gruppo Supralinia, cofondato da me e per il quale sono stato anche autore, musicista e compositore attivo. Non escludo infine qualche omaggio ad altri cantautori”.

L’esibizione si svolgerà secondo lo stile di Agricooltour festival, il format dell’etichetta Isola Tobia Label che da 10 anni porta in tour artisti lontani dal mainstreaming in aziende agricole e vitivinicole, fattorie e più in generale in spazi rurali solitamente non destinati a eventi artistici.

Agricooltour campus ne rappresenta in qualche modo l’evoluzione, poiché può svolgersi in più giornate consecutive oppure per un periodo più lungo con installazioni sul posto, includendo oltre ai concerti anche altre attività, come ad esempio laboratori e mostre dedicate.

Per quanto riguarda i borghi siciliani, questo blocco di eventi fa seguito rispettivamente al primo relativo ai corsi di formazione Off the record – durante i quali con gli adulti si sono affrontati temi riguardanti diritto d’autore, esibizione e organizzazione concerti in regola (in collaborazione con la cooperativa Esibirsi) e ruoli nella discografia, mentre con i bimbi delle scuole primarie de territorio si è giocato a scoprire cosa c’è dietro una canzone anche attraverso alcune lezioni di percussioni – e al secondo dedicato invece a Cantautori tra le righe, format incentrato sulla parte letteraria di un testo di una canzone e basato su incontri nei quali gli artisti hanno dialogato con il pubblico raccontando il proprio personale modo di legare le parole alla musica. Fortini Sonori si concluderà qui nei prossimi mesi con la rassegna di concerti Lo stagno delle ninfee, che costituisce insieme ad Agricooltour Campus l’anello finale di questo percorso, poiché entrambi hanno come obiettivo sia quello di avere un pubblico già preparato dai precedenti appuntamenti a un ascolto consapevole e partecipato in ambienti che lo consentano, sia quello di garantire ai cantautori una propria autonomia artistica, che fornisca loro anche gli strumenti per valorizzare e far riconoscere il proprio lavoro, nel pieno rispetto delle regole previste nell’organizzazione dei concerti da un punto di vista remunerativo e contributivo.

Le attività di questo progetto nei borghi siciliani di Isnello (PA) e di Casalvecchio Siculo insieme a Limina e Antillo (ME) e nel borgo laziale di Labro (RI), sono rese possibili dal supporto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.1. “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.



BIO ANTONIO AGNELLO

Antonio Agnello è un artista, chitarrista, pluristrumentista, cantautore, compositore e arrangiatore siciliano. Sin da ragazzino il suo vero amore è stato la chitarra, strumento sul quale l’artista ha concentrato tutte le sue attenzioni musicali fino al diploma di conservatorio ottenuto nel 2009.

Le prime esperienze con la musica da bambino sono state tuttavia quelle del canto – seppur in questo caso da autodidatta – che lo hanno portato a essere nel tempo anche corista in corali a cappella di musica sacra e profana.

Gli anni dei Supralinia (gruppo di musica etnica e popolare del quale è stato componente attivo, cantante, musicista e compositore) e Swing drink (gruppo di musica swing anni ‘30 in cui suona esclusivamente

come chitarrista) sono stati dediti, oltre che all’attività di musicista, anche a quelli della composizione.

Successivamente, tra il 2010 e il 2020 – decennio durante il quale ha vissuto a Roma – si è dedicato invece quasi interamente alla canzone d’autore, componendo musica e testi. In questo periodo nasce anche il progetto musico-teatrale Non Solo Ironico (e una canzone intitolata Non Solo Ironico Dai Retta a Me) che ha portato in giro nei vari locali della Capitale.

Nel 2017 questo progetto confluisce nell’album Vecchia biro (pubblicato da Isola Tobia Label e successivamente distribuito come indipendente), accompagnato da un tour intitolato A tu per tour, per presentarlo proprio in modalità ‘a tu per tu’ con la gente. Intanto con una selezione di brani della tracklist partecipa a diversi concorsi ottenendo anche alcuni riconoscimenti.

Attualmente l’artista continua a scrivere. Nuove composizioni, testi e differenti stili si mescolano per dar vita a progetti futuri.

