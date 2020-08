L’Associazione di Promozione Sociale “Fotoriflettendo”, in accordo con il proprio staff, ha ritenuto opportuno, alla luce dell’emergenza Coronavirus , rinviare integralmente la 21° edizione del Concorso Nazionale di Fotografia Città di Castelbuono al prossimo anno 2021.

Portare avanti la 21° edizione – spiega Vincenzo Cucco, presidente e responsabile della manifestazione – sarebbe risultata assai problematica, dovendo tener conto di tutte le norme a tutela della sicurezza sanitaria soprattutto per il distanziamento e delle difficoltà di spostamento per i fotoamatori, sia al fine della realizzazione delle foto sia per il raggiungimento della sede della manifestazione in occasione della premiazione.

Privare la manifestazione della presenza fisica, limitandola anche al minimo, non avrebbe permesso di cogliere quella sensazione di compartecipazione e di entusiasmo sia dei partecipanti che del pubblico nel godimento delle immagini.

In alternativa allo svolgimento dell’evento come concorso / mostra l’Associazione Fotoriflettendo per non creare vuoti e mantenere il senso della continuità, sempre nel periodo 18 / 26 agosto nella location “Centro Sud” svolgerà l’evento: “FOTORIFLETTENDO: ritorno al presente. Mostra antologica del Concorso Nazionale di Fotografia Città di Castelbuono” con opere fotografiche già selezionate, da personalità del settore fotografico, fra le vincitrici, fino alla XX ediz. / 2019, nell’ambito del predetto concorso.

La mostra sarà aperta al pubblico alle ore 19,00 del 18 agosto e sarà visitabile, gratuitamente, tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,30. Durante gli orari di visita saranno rispettate tutte le norme di sicurezza previste dalla normativa igienico sanitaria attuale.

Saranno in mostra 40 opere fotografiche selezionate, fra le 460 premiate dal 2004 al 2019, dalla supergiuria composta da Vincenzo Cucco / presidente, Piero Longo / scrittore-critico d’arte, Simonetta Trovato / giornalista, Dario D’India / filmaker Report Rai3, Tony Gentile / fotografo, Fabio Savagnone / fotografo-docente di fotografia, Tullio Puglia / fotografo-fotoreporter.

Questi gli autori: Elio Avellone, Valentina Baglieri, Antonio Barretta, Angelo Battaglia, Sandro Bertola, Robert Goodman, Maurizio Cacioppo, Maurizio Campanella, Antonino Caracausi, Maurizio Consentino, Giuseppe Cultrara, Michele Di Donato, Vincenzo Fiasconaro, Pietro Finisguerra, Daniele Franceschini, Marcello Gambini, Pietro Gandolfo, Gigi Garofalo, Domenico Giampà, Michele Ginevra, Giovanni Gugliotta, Enrico Hoffmann, Daniele Li Volsi, Livia Mancinelli, Fabio Marigliano, Rosario Mazzola, Giuseppe Mazzola, Paola Mendola, Francesco Parrillo, Barbara Pilotti, Michele Puccia, Rosario Maria Raimondo, Sandro Rizzato, Alessandro Savarese, Max Serradifalco, Francesco Terranova, Paolo Terruso, Alvaro Valdarnini, Mauro Vincenzi, Nicola Virgilio.

Premesso quanto sopra l’Associazione ringrazia espressamente le Istituzioni e gli Sponsor Tecnici (nel seguito elencati) che per questo evento sono stati dispensati dal produrre contributi sotto qualsiasi forma: la Presidenza, l’Assemblea e l’ Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, l’ Accademia di Belle Arti di Palermo, il Comune ed il Museo Civico di Castelbuono, l’Università degli Studi di Palermo, l’Associazione D.L.F. Palermo, Banca Mediolanum, Cangemi Ottica, CTA Fauni Comunità Terapeutica Assistita, Ceramiche De Simone, Espero/rivista, Gi.Bi.Auto, Printandgo, l’imprenditoria privata castelbuonese rappresentata da Abbazia Santa Anastasia, Agriturismo Bergi, Masseria Rocca di Gonato, Paradiso delle Madonie Hotel, Tumminello biscotti, Fiasconaro, Giardino di Venere / ristorante, Robert Goodman / photographer, Punto Verde piante e fiori.

I predetti sostenitori saranno evidenziati nelle varie forme di comunicazione mediante la presenza dei loghi e la citazione delle rispettive denominazioni sociali.

per info: cell. 3294516427 / info@fotoriflettendo.com

www.fotoriflettendo.com / https://www.facebook.com/fotoriflettendo/

www.fotoconcorsolagrua.it