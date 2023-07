Fra Felice Cangelosi é tornato alla Casa del Padre

Stamattina, alle ore 6.15, nell’ospedale “San Vincenzo” di Taormina, è tornato alla casa del Padre fra Felice Cangelosi, già più volte Ministro Provinciale della Provincia Cappuccina di Messina, per molti anni Segretario Generale e per 6 anni Vicario Generale dell’Ordine Francescano Cappuccino, professore di Liturgia all’Istituto Teologico “San Tommaso” in Messina.

Le esequie si svolgeranno nella chiesa di Santa Maria di Pompei in Messina venerdì 7 luglio alle ore 10.30.

La salma sarà trasferita a Castelbuono, suo paese natio, dove si svolgeranno i funerali nella chiesa parrocchiale del SS. Crocifisso alle ore 16.00 e sarà tumulato nella Cappella cimiteriale dei Frati Cappuccini di Castelbuono.