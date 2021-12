Frana del Passetto, videocronaca di un pericolo annunciato

Riportiamo la videocronaca di un lettore dello stato di via Tenente Ernesto Forte seguito dal nostro commento con il confronto del peggioramento dei luoghi negli ultimi 3 anni.

Dal 2016 via Tenente Ernesto Forte è chiusa per via dell’avanzare di una frana che ne ha causato il graduale cedimento. Sono passati anni di promesse con una campagna elettorale in mezzo e un’altra in procinto di partire ma il grande nulla è ciò che finora i residenti e tutti i cittadini di Castelbuono possono raccontare di avere assistito.

Via Tenente Ernesto Forte nel 2018

Periodicamente ci siamo occupati del degrado dello stato dei luoghi, un’area che non può dirsi neanche messa in sicurezza visto che le precarie barriere di protezione si trovano spesso rovinosamente a terra.

In questo ultimo aggiornamento attraverso le immagini girate si può apprezzare – oltre lo stato di abbandono – il crescere rigoglioso della vegetazione.

Un tempo si diceva che le radici degli alberi erano utili a impedire le frane e allora, se non ci pensa l’uomo, come magra e amara consolazione ci tocca pensare che è compito della natura evitare il peggio.