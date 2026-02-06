Frana sulla SP 119, tra portella Colla e Polizzi Generosa: martedì tavolo tecnico per sbloccare i lavori

Un nuovo movimento franoso ha interessato la strada provinciale SP 119 Polizzi – Portella Colla, nel tratto compreso tra il km 10+500 e il km 10+700, in prossimità del bivio di Portella Colla. Il cedimento della sede stradale ha reso necessaria la chiusura immediata della viabilità, aggravando ulteriormente le criticità della rete stradale delle Madonie e isolando di fatto Polizzi Generosa.

La chiusura è stata disposta dalla Città Metropolitana di Palermo con l’Ordinanza n. 617 del 5 febbraio 2026, in vigore fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. L’evento è stato segnalato dalle Guardie Forestali del Distaccamento di Polizzi Generosa e verificato sul posto dal sindaco Gandolfo Librizzi, insieme al responsabile dell’Area tecnica comunale e al comandante del distaccamento forestale.

Il nuovo provvedimento si aggiunge ad altre due ordinanze tuttora vigenti da oltre vent’anni lungo la stessa arteria: una nel tratto compreso tra il km 3 e il km 5 per rischio caduta massi e una tra il km 1,7 e il km 3 per dissesto della sede stradale. Una situazione strutturalmente compromessa, peggiorata dalle eccezionali precipitazioni che hanno interessato il territorio, inserito in zona rossa dagli avvisi di allerta meteo del Dipartimento regionale della Protezione civile.

La SP 119 Polizzi – Portella Colla rappresenta un collegamento strategico per l’accesso all’area turistica di Piano Battaglia, alle strutture ricettive della vallata e ai principali siti naturalistici del Parco delle Madonie, oltre a garantire il collegamento con i Comuni del versante nord come Isnello, Castelbuono e Gratteri. La chiusura della strada comporta quindi pesanti ricadute sulla mobilità e sull’economia dell’intero comprensorio.

Alla luce dell’ennesima emergenza e per evitare il ripetersi di uno stallo pluriennale, il sindaco Librizzi ha convocato un tavolo tecnico per martedì 10 febbraio 2026 alle ore 10.00, presso il Centro Operativo Comunale del Comune di Polizzi Generosa. All’incontro sono state invitate Regione Siciliana, Città Metropolitana di Palermo, Prefettura, Unione dei Comuni delle Madonie e SoSviMa.

Sul tavolo i finanziamenti già disponibili per la messa in sicurezza della SP 119: un intervento da 2.232.000 euro, finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, e ulteriori 3.800.000 euro destinati alla rete viaria di accesso al polo turistico di Piano Battaglia. L’obiettivo è accelerare l’iter amministrativo e avviare i lavori, ponendo fine a una vicenda che da anni penalizza il territorio.