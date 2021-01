Frana Tenente Ernesto Forte, non aspettiamo la tragedia

Il drammatico stato di via Tenente Ernesto Forti meglio conosciuta come il passetto è sotto gli occhi di tutti, quel paesaggio spettrale che abbiamo più volte denunciato a partire dal 2018.

Sul luogo non sono mancati momenti di spiccato pericolo come lo scoppio di una conduttura d’acqua oppure l’inasprimento selvaggio della presa di possesso della natura con anche serpenti avvistati e filmati dai residenti.

Nell’assoluta inerzia politica a fronte di questa insostenibile attesa da parte dei residenti si aggiungono altre foto provenienti dai social. Nulla di nuovo si direbbe ma, ogni volta, rivedere il peggioramento delle condizioni già estremamente precarie, con l’accentuarsi dello sprofondamento di ciò che un tempo era la sede stradale, è il riaprisi di una ferita al cuore.

Di seguito foto e commenti tratti da Facebook del profilo di Giorgio Campo.