Francesca Incudine con “NTA STA NOTTI DISIATA” in concerto a Castelbuono oggi 30 dicembre ore 18:00

Ascolta l'articolo

La Sicilia è terra di forti contrasti, di paesaggi e sentimenti estremi che incredibilmente convivono, combattono, si mescolano e rendono quest’isola unica e di incomparabile bellezza. Non poteva essere che così anche nella musica: infatti, qui ci troviamo al crocevia di suoni, voci e parole che vanno a costituire uno dei poli più interessanti della world music mediterranea.

In questo crogiuolo emozionale nasce, si forma e cresce l’arte di Francesca Incudine, giovane cantautrice che in questi ultimi anni sta bruciando le tappe a suon di riconoscimenti al suo talento (Premio Parodi, L’Artista che non c’era, targa Muovi la Musica).

Francesca che spesso collabora con Mario Incudine, illustre fratello e compagno artistico. Premi e consensi tanti fa sì che questo lucido e scintillante potenziale, se saprà muoversi per strade maestre e con i tempi giusti, senza farsi tentare da facili e scontate scorciatoie, potrà diventare la Teresa De Sio dei giorni nostri.

Francesca è dotata di una voce duttile e cristallina che regala piacevolezza ad ogni ascolto, sa comporre con il piglio di una veterana, le sue canzoni stupiscono per maturità di scrittura, sobrietà ed eleganza degli arrangiamenti.

Le sue storie affondano a piene mani nelle storie d’amore, quelle dei contrasti appunto, delicate, sognanti, dolorose e malate.

Un progetto Natalizio che ammalia canzone dopo canzone, possiede la varietà necessaria per non ripetersi, si riempie di suoni eleganti e nel contempo essenziali in tutte le canzoni tra le quali è davvero difficile fare una graduatoria di merito poiché tutte sono peculiari, alcune entrano sottopelle sin dal primo ascolto. Non ci sono dubbi, un nome su cui contare per il futuro.