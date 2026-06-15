Francesco Cammarata ✞ 15 giugno 2026

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Castelbuono, il festival della benemerenza permanente: qu…
Antonio2 •"Peppino Stalin" nel 1939 fece un patto addirittura con "Adolfo".
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Dio non paga il sabato •Quelli che lo votano sono tutti come lui. Ormai il paese è come lui. La gente si muove ag…
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Neurologo •Sarebbe interessante sapere cosa hanno al posto del cervello coloro che lo ha votato per …
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A Cefalù un “Patto per le Isole”. Chiesa, ist…
Antonio2 •Fiumi di parole che sfociano sempre nel deserto. Prendete decisioni, realizzate, concreti…
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Conferimento Civica Benemerenza all’amministratore …
Giuseppe •la risposta è qui, palese ed evidente. non necessita commenti: https://www.tuttitalia.it/…
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Giuseppe •egli in persona non perde occasione per professione di fede comunista e dichiararsi comun…
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