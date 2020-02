Furbetti del Cartellino, il Comune di Castelbuono delibera di costituirsi parte civile

Il Comune di Castelbuono ha deciso di costituirsi parte civile nel processo in corso di celebrazione presso il Tribunale di Termini Imerese per i fatti riguardanti alcuni dipendenti comunali accusati di assenteismo durante l’orario di lavoro nella classica vicenda annoverata come “furbetti del cartellino”.

Secondo quanto si legge nella delibera di Giunta n. 16 del 30.1.2020 si autorizza il Comune di Cas telbuono nella qualità di persona offesa a costituirsi parte civile dando mandato ad un avvocato con competenza in materia e iscritto all’Albo patrocinatori dell’Ente per un importo presuntivo di 5.000 euro a titolo di compenso.

L’udienza preliminare del processo in questione si è celebrata il 4 febbraio 2020 davanti al GUP Bencivinni, tuttavia il Comune ha optato per la costituzione di parte civile da effettuarsi alla successiva fase del dibattimento e dunque per tutti gli imputati che hanno scelto la celebrazione secondo il rito ordinario. In basso la delibera:

delibera