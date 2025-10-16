Furto in pieno giorno nel cuore di Castelbuono: rubata la moto di un giovane cittadino. Comunità preoccupata

(Riceviamo e pubblichiamo) – Un grave episodio di microcriminalità, giorno 14 ottobre, ha turbato la quiete del nostro paese di 8000 anime: in pieno giorno, due ragazzini hanno rubato la moto di un giovane residente, seminando indignazione e preoccupazione tra i cittadini. Il furto è avvenuto sotto gli occhi di molti, e delle numerose telecamere sparse nel comune, in un orario in cui la vita del paese scorre normalmente, tra famiglie, bambini, anziani e lavoratori. La moto, regolarmente parcheggiata a casa dentro un terrazzino chiuso, è stata portata via con una sfrontatezza che lascia senza parole.

I responsabili sono due giovanissimi, che hanno agito con rapidità e senza timore delle conseguenze. L’episodio ha acceso i riflettori su un problema più ampio e spesso sottovalutato: il crescente senso di impunità tra i più giovani e la mancanza di rispetto verso la proprietà altrui e le regole della convivenza civile. In un contesto piccolo come il nostro, dove tutti si conoscono e si vive – o si vorrebbe vivere – in serenità, questi atti colpiscono in modo ancora più profondo. Non è solo la moto rubata a far male, ma ciò che questo gesto rappresenta: una frattura nel tessuto sociale, una perdita di fiducia, un segnale che non può essere ignorato. Invito l’intera cittadinanza a riflettere su quanto accaduto. Le istituzioni, le famiglie, la scuola e ogni attore sociale devono fare la propria parte per prevenire simili episodi e per educare al rispetto, alla legalità, alla responsabilità. Chi ha visto o ha informazioni utili collabori con le autorità: non è “fare la spia”, è prendersi cura del proprio paese. È così che si costruisce una comunità sicura, dove chi sbaglia viene aiutato a capire e chi subisce trova giustizia. Nel frattempo, un messaggio chiaro deve arrivare da tutti noi: la criminalità, anche se giovanile, non può e non deve trovare spazio né tolleranza, nemmeno nei gesti “minori” come il furto di un mezzo. La sicurezza e la serenità della nostra comunità dipendono anche dalla nostra capacità di reagire, con fermezza ma anche con spirito costruttivo. È il momento di dire basta.

Massimiliano Cortina