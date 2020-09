Gabbia anti suidi a Finale di Pollina. In sole 24 ore catturati sette esemplari

In seguito a numerosi avvistamenti di suidi nel centro abitato di Finale, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Culotta ha installato in contrada Difisa, nei pressi del centro sociale, una gabbia idonea per la cattura, di proprietà dell’Ente Parco delle Madonie, predisponendo inoltre un’ordinanza sindacale per la pulizia di tutti i terreni privati in prossimità delle aree di avvistamento.

Ed ecco che in sole 24 ore nella gabbia è finita una famigliola di ben sette esemplari, a conferma del fatto che il numero di suidi allo stato brado è probabilmente superiore a tutte le stime.