Gangi celebra le radici contadine con “Memorie e Tradizioni” e il suggestivo “Corteo di Demetra”

Due eventi unici nel cuore dell’estate gangitana daranno nuova vita alle tradizioni popolari e culturali del borgo madonita, tra i più belli d’Italia. Si tratta di “Memorie e Tradizioni” e del “Corteo di Demetra”, in programma rispettivamente l’8-9 e il 10 agosto 2025, all’interno della Settimana della Sagra della Spiga, appuntamento centrale nel calendario estivo del Comune di Gangi.

Viaggio nella memoria contadina

Venerdì 8 e sabato 9 agosto, dalle ore 18:30, l’area storica compresa tra il Castello Ventimiglia, la Chiesa della Catena e Piazza del Popolo ospiterà “Memorie e Tradizioni”, una rievocazione storico-etnografica che riporta in vita l’identità contadina delle Madonie tra Ottocento e primo Novecento.

L’evento, su prenotazione, offre un percorso immersivo tra antichi mestieri, costumi, giochi popolari, rituali e sapori del passato. Degustazioni con prodotti locali e presìdi Slow Food faranno da filo conduttore in una narrazione che fonde cultura, gusto e memoria storica.

Per partecipare è possibile prenotare i ticket attraverso il sito della Pro Loco di Gangi:

www.prolocogangiaps.it

prenotazioni.prolocogangiaps.it

Il culto di Demetra tra fede e folklore

Domenica 10 agosto, a partire dalle ore 17:00, il centro storico di Gangi si trasformerà in un teatro a cielo aperto per “Il Corteo di Demetra”, rituale devozionale ispirato ai culti agrari dell’antichità. Il corteo, ad ingresso libero, è un omaggio alla Grande Madre, simbolo di fertilità e giustizia, e coinvolge centinaia di figuranti in abiti tradizionali che sfileranno tra musiche, danze, canti popolari e rappresentazioni rituali.

L’iniziativa è una delle espressioni più alte dell’identità culturale di Gangi, capace di unire spiritualità, patrimonio antropologico e bellezza paesaggistica.

Maggiori informazioni su: www.corteodidemetra.it