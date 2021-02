Gangi: cittadinanza onoraria a don Pino Vacca parroco della Madrice Vecchia

Il Commissario Straordinario e il Sindaco con i rispettivi atti hanno conferito la cittadinanza onoraria a don Pino Vacca

Come gli era stato promesso nella sua ultima funzione religiosa del 16 settembre scorso a Gangi sul sagrato dell Spirito Santo, ieri il Commissario Straordinario Giovanni Impastato prima e il Sindaco Francesco Migliazzo poi, con rispettivi atti, hanno concesso il più alto titolo onorifico della città di Gangi a don Pino Vacca, sacerdote a Gangi per due lustri.

Tante le motivazioni a corredo del conferimento della cittadinanza onoraria.

E’ stato “riconosciuto tangibile l’impegno nel lenire il disagio di tante famiglie bisognose in occasione di questo difficile periodo di grande emergenza sanitaria“, o ancora ha avuto “il grande merito di avere trasmesso alla comunità i valori del perdono, dell’umiltà, dell’ascolto, dell’apertura verso la condivisione di un percorso, un pensiero, un’azione e di avere contribuito a diffondere la speranza, la gioia, la bellezza e l’amore….assicurando il sostegno e il conforto ai deboli, agli anziani, ai malati che hanno trovato un saldo punto di riferimento“.

Senza dimenticare “le numerose iniziative, i libri, i tanti restauri, l’orto sociale, la collaborazione che mai ha lesinato per la fruizione delle nostre chiese e per la buona riuscita di manifestazioni importanti come il Presepe Vivente e l’ultima iniziativa in ordine di tempo, il faticoso e intenso e lavoro di catalogazione e risistemazione dell’archivio della Chiesa Madre“.

In una nota congiunta il Commissario Impastato e il Sindaco Migliazzo hanno voluto esprimere la loro soddisfazione per avere mantenuto fede ad un impegno assunto mesi fa e confermare il loro affetto nei confronti dell’uomo e del sacerdote che dopo tanti anni ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori dei gangitani.

Don Pino Vacca raggiunto al telefono, visibilmente emozionato ha ringraziato il Signore per averlo chiamato a servire Gangi.