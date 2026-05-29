Gangi conquista l’Europa: il borgo delle Madonie tra i 17 più belli secondo Travel + Leisure

Un nuovo importante riconoscimento internazionale accende i riflettori su Gangi, uno dei gioielli delle Madonie. Il celebre borgo siciliano è stato infatti inserito da Travel + Leisure nella prestigiosa lista dei “17 Best Small Towns in Europe”, la selezione delle 17 cittadine più affascinanti del continente per paesaggi, cultura, gastronomia e autenticità.

La presenza di Gangi in questa classifica rappresenta un traguardo di grande prestigio: Travel + Leisure è una delle riviste di viaggio più autorevoli e influenti al mondo, punto di riferimento per milioni di lettori e viaggiatori internazionali. Essere inclusi tra soli 17 borghi europei selezionati dalla testata significa entrare in una ristretta élite di destinazioni considerate tra le più suggestive e autentiche d’Europa.

Nell’articolo, la rivista descrive Gangi come un luogo capace di esprimere tutta la magia dei piccoli centri siciliani, con il suo patrimonio storico e il fascino senza tempo delle sue architetture.

A rendere ancora più speciale questo riconoscimento è la posizione geografica del borgo: Gangi sorge nel cuore delle Madonie, uno dei territori naturalistici più preziosi della Sicilia, caratterizzato da paesaggi montani, borghi storici e una straordinaria biodiversità. Il paese domina questo scenario da oltre mille metri di altitudine, rappresentando una delle principali porte d’accesso all’identità culturale e paesaggistica del comprensorio madonita.

L’inserimento nella lista di Travel + Leisure conferma ancora una volta il valore internazionale di Gangi e delle Madonie, sempre più apprezzate come destinazioni di turismo autentico, lontane dai circuiti più affollati e capaci di raccontare la vera anima della Sicilia.