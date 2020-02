Geraci Siculo: avviati due progetti di servizio civile universale

Sono stati attivati oggi due progetti di Servizio Civile Universale che impiegheranno n. 12 volontari. I giovani presteranno il servizio per 12 mesi e riceveranno un compenso di circa 433 euro mensili.

I settori interessati all’avvio dei progetti sono quelli della promozione turistica e culturale e della tutela dell’ambiente. I due progetti ammessi a finanziamento sono “Cultura e Storia” e “Volontari per la salvaguardia dell’ambiente”

Il Sindaco Luigi Iuppa “esprime viva soddisfazione per i risultati raggiunti e afferma che l’attenzione alle politiche giovanili continua ad essere una priorità per l’Amministrazione Comunale, infatti da poco meno di due mesi si sono conclusi tre progetti di servizio civile per giovani NEET e ieri si sono conclusi tre progetti di servizio civile nazionale con l’impiego complessivo di circa 30 volontari”.

I giovani, nelle diverse fasi di attivazione dei progetti amplieranno i servizi prestati a favore dei cittadini, dei visitatori e dell’ambiente. La partecipazione ai progetti sarà anche un’occasione di crescita personale e professionale dei giovani. Ai giovani volontari avviati oggi vanno gli auguri di buon lavoro dal parte dell’Amministrazione Comunale e dei funzionari comunali che supporteranno i volontari nel loro percorso di crescita.

Geraci Siculo 20 febbraio 2020

Il sindaco Luigi Iuppa