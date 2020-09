Geraci Siculo: avviato cantiere comunale per la riqualificazione di alcune strade cittadine

Avviato ieri il cantiere scuola comunale per la riqualificazione di alcune strade cittadine con l’impiego di un operaio specializzato selcino e dieci operai comuni. Direttore del cantiere è il Geom. Antonio Cono, Progettista il Geom. Carmelo Macaluso e Responsabile del Procedimento il Geom. Giovanni Scancarello. I lavori consistono nella dismissione e ripavimentazione di un tratto di strada della Via Civetta con selci di pietra arenaria locale, nella pavimentazione con selci di pietra arenaria locale, di un tratto di strada della Via S. Stefano di accesso al parcheggio comunale e di un tratto di strada della via Torretta I. La durata dei lavori è di 55 giorni.

Dal Sindaco Luigi Iuppa e dall’Assessore al decoro urbano Franco Coco l’augurio alle maestranze e ai geometri per una corretta esecuzione dei lavori che contribuiranno ad accrescere il decoro della nostra cittadina.