Geraci Siculo, collaudato il nuovo potabilizzatore da 600 mila euro: acqua di migliore qualità tutto l’anno

È stato collaudato a Geraci Siculo il nuovo impianto di potabilizzazione delle acque a servizio del serbatoio Sant’Anna, infrastruttura che alimenta il centro abitato. L’intervento, del valore di circa 600 mila euro, è stato realizzato nell’ambito del finanziamento PNRR – Reti Idriche, al quale il Comune ha partecipato insieme ad altri quattordici Comuni delle Madonie.

Ad annunciarlo è stato il sindaco, illustrando le caratteristiche dell’opera e i benefici attesi per la comunità.

«Si tratta di un progetto molto importante – ha spiegato – perché il nuovo potabilizzatore consentirà di abbattere le concentrazioni di ferro e alluminio che, in alcuni periodi dell’anno, vengono rilasciate dalle nostre acque, migliorandone sensibilmente la qualità».

L’impianto utilizza un avanzato sistema di filtraggio attraverso sabbie di diversa granulometria collocate all’interno di appositi silos. Il processo permette di trattenere le particelle di ferro e alluminio in eccesso, mantenendo i parametri entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Con l’entrata in funzione del nuovo potabilizzatore dovrebbe essere definitivamente superata la problematica che, in alcuni mesi dell’anno, limitava l’utilizzo dell’acqua ai soli fini igienico-sanitari. L’obiettivo è quello di garantire un’acqua conforme ai requisiti di legge e utilizzabile senza restrizioni durante tutto l’anno.

L’intervento rientra nel più ampio programma di ammodernamento delle reti idriche finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzato alla distrettualizzazione, al monitoraggio e all’efficientamento delle infrastrutture idriche dei Comuni coinvolti.

«Siamo in un bacino idrico di grande pregio – ha concluso il sindaco – e poter erogare acqua dodici mesi l’anno con le caratteristiche previste dai decreti del Ministero della Salute rappresenta un risultato molto importante per la nostra comunità e un ulteriore passo avanti nel miglioramento dei servizi ai cittadini».