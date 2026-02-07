Geraci Siculo, domani la grande sfilata del Carnevale: sei carri allegorici dai borghi delle Madonie





Dopo l’avvio dei festeggiamenti di oggi, domenica il momento clou del Carnevale con la sfilata di sei carri provenienti da Geraci Siculo, Castellana Sicula, Petralia Sottana, Petralia Soprana e Bompietro. Il 22 febbraio la sfilata equestre

Geraci Siculo, 7 febbraio 2026 – Dopo l’apertura dei festeggiamenti prevista per oggi nel centro storico, entra nel vivo il Carnevale di Geraci Siculo, uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno madonita. Domani, domenica 8 febbraio, il borgo si animerà con la grande sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, che attraverseranno le vie del paese trasformandole in un percorso di colori, musica e allegria. Protagonisti della sfilata saranno sei carri allegorici, frutto del lavoro artigianale e creativo delle comunità del territorio: due carri di Geraci Siculo, uno di Castellana Sicula, uno di Petralia Sottana, uno di Petralia Soprana e uno di Bompietro. Un corteo variegato che testimonia la collaborazione tra i borghi delle Madonie e la vitalità delle tradizioni carnevalesche locali.

L’evento di oggi segnerà l’avvio ufficiale del Carnevale con momenti di festa, animazione e partecipazione, coinvolgendo cittadini e visitatori in un clima di condivisione che anticipa il momento clou della manifestazione. Appuntamento alle ore 16 presso alla Vucciria Ristopub per il carnevale dei bambini, a cura della Consulta giovanile di Geraci Siculo e “Alla Vucciria Ristopub”.

La sfilata di domani, a cura dell’associazione Socio-Culturale “I Niputi du Nannu”, con il patrocinio del comune di Geraci Siculo, rappresenta il cuore del programma, capace di richiamare pubblico anche dai comuni limitrofi e di valorizzare il centro storico di Geraci Siculo come palcoscenico naturale della festa. “Il Carnevale di Geraci Siculo è un’occasione preziosa per rafforzare il senso di comunità e per promuovere il nostro borgo attraverso la cultura popolare e la partecipazione – dichiara il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa – La presenza dei carri provenienti dai diversi paesi delle Madonie dimostra quanto la collaborazione tra territori possa generare bellezza, entusiasmo e condivisione. Invitiamo tutti a vivere una giornata di festa, nel segno della tradizione e dell’allegria”.

Le celebrazioni del carnevale di Geraci Siculo termineranno con un altro grande atteso evento per il comprensorio: la sfilata equestre in maschera delle Madonie. L’evento si terrà il 22 febbraio a partire dalle ore 10 con il raduno dei cavalieri e delle amazzoni al campo di dressage alle ore 10. Poi da qui partirà la sfilata per le vie del borgo madonita. Al termine, saranno premiate le migliori maschere sia per quanto riguarda gli adulti che i bambini in piazza del Popolo. L’evento è stato organizzato dall’associazione “Cavalieri Contea di Geraci”, con il patrocinio del comune di Geraci.