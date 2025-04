Geraci Siculo, il Comune si dota di una nuova autobotte da 10 mila litri

Il sindaco Iuppa ringrazia il dirigente generale della Protezione Civile Salvo Cocina: “Grazie a questo nuovo mezzo miglioriamo la nostra capacità di risposta in caso di siccità o incendi”

Geraci Siculo, 02.04.2025 – Il comune di Geraci Siculo, si è dotato di una nuova autobotte per uso potabile finalizzato all’effettuazione di interventi d’aiuto a favore dei cittadini per emergenze legate a crisi idriche. Il nuovo mezzo, con una capienza di 10.000 litri potrà essere utilizzato anche per fronteggiare eventuali incendi ed emergenze, frequenti soprattutto nel periodo estivo. Uno strumento di approvvigionamento, essenziale per contrastare carenze idriche dovute a periodi di siccità. Lo scorso 6 maggio il Consiglio dei ministri, ha dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione del deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana, stanziando circa 20 milioni di euro.

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, sulla base della documentazione elaborata dalla Cabina di Regia, istituita per fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza nel settore idrico agricolo e zootecnico, ma anche in quello idropotabile civile e produttivo, ha disciplinato i primi interventi urgenti finalizzati a contrastarne le criticità. L’amministrazione comunale del borgo madonita lo scorso novembre aveva richiesto un contributo di circa 167 mila euro per potenziare il proprio parco autobotti, stipulando una convenzione con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Il mezzo, che verrà utilizzato in situazioni di emergenza, dovrà essere reso disponibile per intervenire in situazione di criticità anche oltre il territorio comunale. La convenzione intende potenziare le capacità, l’efficienza e la prontezza d’intervento delle strutture comunali operanti nel territorio regionale siciliano.

“A nome del Comune di Geraci Siculo voglio ringraziare il dirigente generale del Dipartimento di Protezione Civile Salvatore Cocina per l’attenzione mostrata nei confronti del nostro territorio – afferma il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa. – Questo nuovo mezzo aumenterà la nostra capacità di risposta nei confronti della cittadinanza in caso di problemi legati all’approvvigionamento idrico, causati dalla siccità, ed anche in caso di incendi”.