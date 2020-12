Geraci Siculo lancia un contest fotografico sul presepe siciliano

Nonostante il periodo particolare che stiamo vivendo e che ci impedisce di animare il paese con eventi, vogliamo fare sentire la nostra presenza nel momento più magico dell’anno.

Quest’anno non incontrerete Babbi Natale in piazza o per le vie ma, si é voluto valorizzare l’aspetto religioso e pregnante del Natale.

In che modo?

La Pro Loco di Geraci aderisce all’iniziativa proposta dall’UNPLI Sicilia “La tradizione del presepe siciliano” : un contest fotografico sui presepi creati nelle abitazioni.

Come partecipare:

✅Fotografate il vostro presepe soprattutto ciò che lo rende particolare

✅ Inviate entro il 14 dicembre sul profilo messenger della pro loco di Geraci Siculo inserendo nome, cognome e paese di provenienza fino a un massimo di 3 foto che immortalano il vostro presepe

✅ Verranno selezionate 3 tra le foto che hanno ottenuto più like

e inviate all’UNPLI provinciale che, a sua volta, selezionerà quelle che participeranno al concorso a livello regionale

✅ Le foto vincitrici riceveranno un premio

⭕Per maggiori dettagli consultate il regolamento in allegato

Sicuri che accoglierete il nostro invito il direttivo e i soci pro loco vi augurano buone feste e un sereno Natale!