Geraci Siculo: Progetto “essenze” di Opere Prime

Opere Prime è stato fondato da Antonella Attinasi e Fabio Purgino, due giovani architetti siciliani, laureati all’Università IUAV di Venezia.

Dopo la laurea hanno effettuato delle collaborazioni con degli studi di architettura e in seguito hanno deciso di avviare un loro studio concepito come un laboratorio che unisce la progettazione architettonica alla comunicazione e alle arti visive.

Il Sindaco Luigi Iuppa per far sentire soprattutto ad Antonella, giovane professionista che si affaccia al mondo del lavoro, la vicinanza della comunità di geracese, ha voluto acquistare la serie completa numero 10 da collocare nel palazzo municipale.

Di seguito il pensiero degli autori:

“Il mio paese è là, dove passano le nuvole più belle.”

(Jules Renard)

“Il progetto “essenze” nasce dalla nostalgia profonda di CASA, stato d’animo condiviso dalla maggior parte dei giovani di oggi e dai giovani di ieri che si sono trovati a dover lasciare questa meravigliosa terra per andare a studiare e/o a lavorare altrove.

Molto spesso le città che adottano coloro che emigrano offrono istruzione e lavoro, naturalmente con il tempo anche amicizie, affetti e molto altro. La nostalgia rimane legata però ai profumi, ai colori, alla sensazione di appartenenza, di radici profonde e il tutto può essere placato solo quando di volta in volta si fa ritorno al proprio paese di origine.

Le opere di questo progetto rappresentano le “essenze” soggettive che l’autore porta dietro dall’infanzia, quelle “essenze” di cui si innamorano anche coloro che visitano Geraci Siculo per pochissimi giorni.

Le radici sono l’ essenza della vita. Custodiscile e portale sempre con te.

Il progetto compone una serie costituita da 12 opere a tiratura limitata, per ogni copia esistono solo 10 stampe numerate e firmate.

Le illustrazioni sono state realizzate con un software per l’elaborazione di illustrazioni e per la grafica vettoriale e in seguito sono state stampate con tecnologia digitale su tela canvas in cotone 390 grammi.

– Ringraziamo il Sindaco Luigi Iuppa e tutta l’amministrazione comunale per aver dimostrato un grande interesse per questa iniziativa, siamo molto felici di sapere che la serie completa numero 10 sia di proprietà del Comune di Geraci Siculo.

Ci auguriamo che questa nostra esperienza serva da stimolo per tutti quei giovani desiderosi di mettersi in gioco”.