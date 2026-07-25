Geraci Siculo, restaurata la tela del 1657 di Giuseppe Tomasi: la presentazione nella Chiesa di San Giacomo

GERACI SICULO (PA) – Si terrà oggi, 25 luglio, alle ore 18:00, presso la Chiesa di San Giacomo, santo protettore della cittadina madonita, la presentazione del restauro conservativo della tela dell’Immacolata con i Santi Francesco, Giacomo Apostolo, Chiara e Giovanni Evangelista, dipinta dall’artista Giuseppe Tomasi da Tortorici nel 1657.

L’intervento è stato reso possibile anche grazie alle somme stanziate dal Comune di Geraci Siculo per i progetti di democrazia partecipata presentati dalla cittadinanza, in adempimento dell’obbligo normativo stabilito dalla legge regionale n. 05/2014, che impone ai comuni siciliani di spendere con tali forme almeno il 2% dei fondi che ricevono ogni anno dalla Regione.

Il progetto è stato promosso dalla Confraternita e dalla Deputazione di San Giacomo Apostolo della Parrocchia Santa Maria Maggiore di Geraci Siculo ed è stato redatto da Giacomo Salmeri, Presidente dell’Associazione culturale “Hyeracij Project” e curatore dell’omonimo portale e di varie pagine promozionali dedicate a Geraci Siculo.

I lavori di restauro, vincitori del percorso di democrazia partecipata del 2025, sono stati eseguiti dalla Ditta “TRA ART Restauri” di Gangi, sotto la supervisione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo e della Diocesi di Cefalù. Iniziati a dicembre 2025, si sono conclusi in poco più di sei mesi, restituendo in breve tempo alla fruizione culturale e religiosa una delle più belle opere appartenenti allo straordinario patrimonio storico-artistico geracese.

La presentazione della tela restaurata si inserisce nell’ambito degli appuntamenti parrocchiali geracesi per la festività liturgica di San Giacomo Apostolo. Introdurrà Don Santo Scileppi, Parroco di Geraci Siculo, alla presenza dell’Amministrazione comunale e delle Autorità civili e militari. A seguire, Giuseppe Inguaggiato, direttore della “TRA ART Restauri”, illustrerà i dettagli tecnici delle attività di restauro. Al termine della presentazione si terrà la Celebrazione eucaristica, presieduta dal Vicario Diocesano, Don Giuseppe Licciardi. Il momento di festa si concluderà con un rinfresco offerto dalla Confraternita e dalla Deputazione di San Giacomo.

“Si tratta di un intervento di fondamentale importanza – sottolineano Giacomo Salmeri e Francesco Coco, Cassiere della Deputazione di San Giacomo – che ha permesso di preservare la tela dal deterioramento, restituendola al suo antico splendore e tramandandone alle future generazioni la bellezza storico-artistica, a testimonianza della fede e delle tradizioni del territorio”.

Antonio Anatra