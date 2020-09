Il Comune di Geraci Siculo selezionato per partecipare al Borgo dei Borghi a comunicarlo il sindaco Luigi Iuppa con il messaggio Facebook riportato in basso

I riflettori della RAI sono puntati su Geraci Siculo con la trasmissione “Alle Falde del Kilimangiaro”, il celeberrimo programma di viaggi, culture e stili di vita di RAITRE.

La redazione, in collaborazione con il Club dei Borghi Più Belli d’Italia, ha selezionato il nostro borgo come borgo d’eccellenza per partecipare alla competizione, giunta all’8°edizione, “Il Borgo dei Borghi” che andrà in onda, a partire dall’1 novembre e fino al 4 aprile 2021, tutte le domeniche, per 20 puntate, dalle ore 15.05 alle ore 18.30 su RAITRE. La trasmissione ha uno share dell’8.3% con 2 milioni di telespettatori.

Per vincere questa sfida occorre la condivisione e la partecipazione attiva di tutta la cittadinanza e di tutti gli amici che amano il nostro borgo. Geraci Siculo rappresenta l’intera Sicilia in questa sfida.

I Borghi verranno votati dal pubblico su un’apposita pagina internet e la classifica, con la proclamazione del Borgo dei Borghi 2020, verrà svelata nel corso di una prima serata sempre su RAITRE domenica 4 aprile 2021.

CI SERVE IL SOSTEGNO DI TUTTI!

Forza Geraci Siculo!

Il Sindaco Luigi Iuppa