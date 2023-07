Geraci Siculo, torna Vucciria Beer Festival, l’evento dedicato alle produzioni brassicole artigianali

Da venerdì 14 a domenica 16 luglio in corso Vittorio nel borgo madonita anche stand di prodotti del territorio e musica dal vivo

Geraci Siculo, 11 luglio 2023 – Fine settimana all’insegna del divertimento a Geraci Siculo con la quinta edizione del Vucciria Beer Festival, il primo evento madonita dedicato al mondo delle birre artigianali organizzato da Fabrizio Coco, con il patrocinio del comune di Geraci Siculo e di altri sponsor. Tutti gli appuntamenti del programma, che va da venerdì 14 luglio a domenica 16 luglio, si snodano su corso Vittorio Emanuele, dove saranno allestiti gli immancabili stand di birra artigianale, ma anche gli spazi dedicati alla gastronomia e al cibo di strada. Particolarmente ricco anche il programma musica dal vivo e dj set per rendere più vivaci le serate. In particolare, venerdì, a partire dalle 19, si alterneranno lungo corso Vittorio i più conosciuti e apprezzati dj madoniti. Sabato divertimento assicurato con il concerto della Cicciuzzi, con inizio alle ore 23. A seguire dj set. Domenica si chiude alla grande con lo spettacolo di Mago Magnum alle 18 e con il concerto dei Barracuda Entertainment alle 22,30. Non mancheranno momenti anche per i più piccoli e in modo particolare nella giornata di domenica. Sarà presente anche la nascente consulta giovanile, con un suo stand in cui presenterà le attività associative.

“Quest’anno abbiamo voluto puntare sulle birre artigianali locali, saranno presenti infatti le 5 linee prodotte dalla ditta the Brews brother, ma non mancheranno assaggi internazionali – afferma Fabrizio Coco, organizzatore dell’evento – Per quest’anno ci siamo concentrati su un’accurata selezione di birre artigianali del Belgio. Sarà un banco di prova per eventi e iniziative future”. “Il Vucciria Beer Festival ormai da cinque anni porta a Geraci Siculo una ventata di allegria che arricchisce il calendario degli eventi estivi – afferma il sindaco Luigi Iuppa – ma è anche un appuntamento capace di valorizzare le produzioni locali, dai prodotti più tradizionali, come carni e formaggi, alle birre artigianali prodotte nel nostro territorio, grazie all’intuizione di giovani imprenditori che hanno deciso di investire qui a Geraci Siculo. L’invito rivolto a tutti è quindi quello di raggiungerci il prossimo fine settimana per godere della bellezza del nostro Borgo e dell’allegria del Vucciria Beer Festival”.