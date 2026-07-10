Gianfranco Jannuzzo racconta la Sicilia in “Recital”, in scena il 12 agosto al Chiostro San Francesco di Castelbuono 

Lo spettacolo fa parte della prima edizione della rassegna “Castelbuono AttrazioneLive Festival”.





L’attore e regista Gianfranco Jannuzzo sarà protagonista di “Recital”, scritto e diretto da lui stesso, spettacolo che andrà in scena mercoledì 12 agosto, alle ore 21,30, al Chiostro San Francesco di Castelbuono per la prima edizione della rassegna “Castelbuono AttrazioneLive Festival”, che ha già annunciato l’appuntamento con Mario Incudine, in programma all’alba di martedì 11 agosto.

Lo spettacolo “Recital” è un one man show, in cui Jannuzzo, crea una particolare forma di intrattenimento capace di raccogliere le cose migliori degli Italiani, popolo fatto di sfumature eccellenti e di piccole diversità, come i tanti dialetti parlati da Nord a Sud. Su queste meravigliose “lingue” Jannuzzo fonda il suo spettacolo, che partendo dalla sua amatissima Sicilia percorre la nostra penisola attraverso un viaggio rappresentato da personaggi che proprio con i loro dialetti disegnano la quotidianità di tutti i giorni, e ce la fanno vivere.

Si perchè come dice Gianfranco ad inizio spettacolo, “il dialetto è la nostra prima forma di pensiero, la prima modalità con cui esprimiamo i sentimenti più istintivi come la rabbia o la gioia”, ed ecco che la sua panoramica si snoda con ritmo e risate, nel descrivere come può essere diverso l’approccio di un palermitano o di un campano, o di un veneto o di un piemontese ad un semplice evento come magari chiedere un’indicazione stradale! La sua bravura dialettica si fonde con la musicalità della voce che nello spazio di pochi secondi passa da un dialetto all’altro, ed insieme alla sua formidabile mimica, dipinge un quadro straordinario dell’Italia, diversa ma unita nell’ironia e nella vena comica che spunta nell’angolo anche durante gli eventi più tragici. Una grande lezione di garbo ed eleganza, unita a brani musicali che danno allo spettacolo una continuità eccezionale, con momenti di commozione alternati a grandi risate.

Un “Recital” che arriva dritto al cuore, grazie alla preparazione di Jannuzzo che è davvero un grande attore, versatile e poliedrico come pochi altri e che sa sempre come trasmettere al pubblico la sua passione per il teatro e la recitazione, unita all’amore per la Sicilia, la sua terra, senza dimenticare però che è parte della nostra Italia, facendoci immergere in questa suggestione talmente bene che vorresti che lo spettacolo durasse il doppio, con altri aneddoti e altre storie, sperando che a un certo punto, da qualche parte dietro le quinte, sbuchi un po’ di mare della nostra meravigliosa Sicilia.

«Recital è uno spettacolo nel quale accanto a quelli che considero i miei “cavalli di battaglia” presento alcuni brani inediti – ha dichiarato l’attore agrigentino -. Racconto la mia Sicilia, così come l’ho vissuta e conosciuta; la Sicilia che ho imparato ad amare grazie all’amore dei miei genitori. Una Sicilia allegra e amara, spensierata e triste, meravigliosa e spietata, solare e introversa, indolente e attiva. Isola, forse, ma sicuramente Ponte per mille culture. Ne racconto le contraddizioni: la Sicilia ricca, fertile e ubertosa di Federico II “Stupor Mundi” e la Sicilia umiliata, ferita e vilipesa delle stragi e dei caduti “Orror Mundi”. E raccontando la Sicilia racconto noi Italiani che, con il nostro straordinario senso dell’umorismo, sappiamo ridere di tutto e di tutti e soprattutto, cosa ancora più importante, di noi stessi».

Nel pomeriggio di giovedì 13 agosto, in piazza Margherita, Gianfranco Jannuzzo presenterà il suo libro “Gente mia”.