Gianfranco Raimondo, responsabile esecutivo del progetto di inclusione sociale speaker del panel “Worldwide Diversity”

24 novembre 2021 – ore 11:30 – 12:30

Sino a giovedì la musica si riaccende a Milano, con la settima edizione di Linecheck anche in live streaming da Londra, Berlino, Amburgo, Haldern, Madrid e Parigi. Per tre giorni sotto i riflettori più di 100 appuntamenti tra panel, roundtable, workshop dedicati al mercato e alla filiera musicale italiana e internazionale, innovazione tecnologica e sociale nonché il rapporto con le altre industrie creative, in un nuovo format ibrido tra online ed esperienza fisica.

Gianfranco Raimondo, co-founder e direttore artistico di Ypsigrock Festival insieme a Vincenzo Barreca, nelle vesti di responsabile del progetto di inclusione sociale “Tutti inclusi” sarà tra gli speaker del panel “Worldwide Diversity”, moderato da Francesca Trainini (Impala), con la partecipazione di Aysha Hussain (Keychange, UK), Lucy Atkinson (Earth Agency, UK), Juliette Olivares (European Network for Live Association, France), Merle Bremer (Keychange, Germany), Jasmine Bodkin (The Ochard, UK).

Gianfranco Raimondo nel corso del suo intervento parlerà degli sviluppi che hanno interessato negli ultimi anni il boutique festival dell’estate italiana anche grazie al contributo di Fondazione con il Sud. Dal 2019, infatti l’associazione culturale Glenn Gould è capofila del progetto “Tutti Inclusi”, finanziato da Fondazione con il Sud, che ha lo scopo di favorire la partecipazione di tutti, inclusi i soggetti con abilità e bisogni diversificati attraverso due modalità di intervento: l’accessibilità ai luoghi di interesse storico, artistico, religioso e sociale e la produzione e la gestione di appuntamenti che hanno un forte richiamo di pubblico.

Linecheck è prodotto da Music Innovation Hub – Impresa Sociale Spa e il tema di quest’anno è #REVERSE: Milano incontrerà l’Europa degli innovatori della filiera per ricostruire l’industria musicale pre-Covid con gli strumenti e i protagonisti del domani. Valori come sostenibilità, diversità, inclusione e innovazione alimentano lo spirito di questa iniziativa, invitando ognuno a progettare un futuro migliore, a partire da oggi. Oltre 1000 tra delegati nazionali e internazionali e speakers si raduneranno a BASE Milano, quartier generale della music conference, per aprire un dialogo con start up e innovatori, secondo un approccio #REVERSE.