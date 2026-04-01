Gibilmanna, fermato il santone della “comunità del bosco”: gravi accuse di maltrattamenti su minori

Nei giorni scorsi, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, personale dell’Aliquota della Polizia di Stato presso la Procura ha dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso nei confronti di K.M.R., ritenuto promotore di una comunità insediata nel territorio cefaludese.

A carico del predetto, allo stato delle indagini, sono ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia aggravati commessi in danno di minori facenti parte della predetta comunità.

In particolare, l’attività investigativa ha consentito di delineare un contesto caratterizzato da forme di isolamento e di condizionamento psicologico, all’interno del quale i minori avrebbero subito condotte ritenute altamente pregiudizievoli.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Termini Imerese, attraverso articolate attività di polizia giudiziaria, hanno permesso di ricostruire un quadro indiziario grave e concordante, tale da giustificare l’adozione della misura precautelare del fermo, ritenuta necessaria anche in ragione del concreto pericolo di fuga e della gravità dei fatti contestati.

In data odierna, il G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato il predetto fermo, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, ed ha applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.

È doveroso evidenziare che l’indagato è, allo stato, soltanto indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione sarà sottoposta al vaglio dell’Autorità Giudiziaria nel corso del procedimento, nel pieno rispetto del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.