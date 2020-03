Gioco a quiz direttamente da casa con Magnum

Come sempre vogliamo offrirvi il meglio tanto più in questo periodo difficile da stasera inizieremo una serie di “appuntamenti” dove potrete giocare con noi rimanendo nelle vostre case. Il “collegamento” è previsto verso le 18 con inizio della partita per chi si sarà iscritto per le 18:30.

Iscriversi è gratuito e facilissimo basterà:

1) Contattarmi al 3209114972 per partecipare

2) Andare sulla mia pagina facebook Alessandro di Vuono

3) nella schermata che vi si aprirà inserire il nome squadra e attendere le 18:30