Giorgia Glorioso conquista il secondo posto al Contest “Roma Tre Canta”

Importante riconoscimento per la giovane cantautrice Giorgia Glorioso, che si è distinta nella finale del concorso nazionale “Roma Tre Canta”, andata in scena il 28 marzo 2026 nell’ambito del DAMS Music Festival.

Dopo essere stata selezionata tra i cinque finalisti provenienti da tutta Italia, Giorgia Glorioso ha preso parte alla serata conclusiva del contest, portando sul palco il suo brano originale “Racconterò di noi”. Un’esibizione intensa e personale che le ha permesso di conquistare il secondo posto nella categoria “canzone d’autore”.

Un risultato significativo che rappresenta un passaggio importante nel suo percorso artistico, confermando talento e capacità espressiva in un contesto competitivo di alto livello. La manifestazione, inserita nel DAMS Music Festival dell’Università Roma Tre, ha visto la partecipazione di ospiti di rilievo del panorama musicale italiano, tra cui Daniele Silvestri, contribuendo a rendere la serata ancora più prestigiosa.