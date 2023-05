Giorgio Poi, Dov’è Liana e Anna Carol, prende forma la line up di Musaic On 

Dopo gli anni di stop dovuti alla pandemia torna a Castelbuono il festival musicale dell’associazione ApertaMente. Biglietti disponibili on line

Castelbuono, 22 maggio 2023 – L’incantevole Chiostro di San Francesco, nel cuore del centro storico di Castelbuono, tornerà ad ospitare, il 4 e 5 agosto 2023, la rassegna musicale “Musaic On”. L’evento, che nelle scorse edizioni ha portato sulle Madonie artisti del calibro di Colapesce, ExOtago, Lorenzo Kruger, GioEvan, Scarda, è organizzato dall’associazione ApertaMente che, tramite le pagine social del festival, ha annunciato già i primi nomi della line up. Il primo nome ufficializzato, lo scorso 6 maggio, è stato quello della band francese Dov’è Liana, a cui hanno fatto seguito nel giro di due settimane altri due annunci: il cantautore e polistrumentista Giorgio Poi (più di 55 mila follower su instagram), reduce dal successo del suo ultimo album “Gommapiuma” dove spicca la collaborazione con Elisa e la cantautrice giramondo Anna Carol, fenomeno emergente dell’indie italiano.

“Siamo felici di ritornare con il nostro festival con delle novità importanti – affermano i ragazzi dell’associazione ApertaMente. – Per la prima volta siamo riusciti ad ingaggiare una nota band straniera spaziando sempre più sulle proposte, anche se la nostra mission rimane quella di valorizzare le giovani proposte italiane augurandogli di poter calcare palchi importanti.”

Sono già disponibili on line su oooh.events i biglietti per day 1 (4 agosto) al costo di 18 euro, e l’abbonamento in promozione straordinaria per i due giorni (4 e 5 agosto) al costo di 20 euro. I biglietti in promozione sono acquistabili solo fino al 27/05, dopo di che verrà svelato il prezzo definitivo.