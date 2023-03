Giornata internazionale della donna. Serata del 24 marzo 2023. Centro Sud-Chiesa del Crocifisso

La violenza di genere: Conoscere, prevenire, contrastare

Venerdì 24 marzo, presso il Centro Sud (Chiesa del Crocifisso), l’Associazione Padre Lorenzo Marzullo, a conclusione degli eventi dedicati alla giornata internazionale della donna, (tali eventi hanno visto la partecipazione, per tutto il mese di marzo, delle associazioni presenti a Castelbuono e dell’Amministrazione comunale), ha organizzato una conferenza sul delicato tema della violenza di genere, tema che è stato affrontato attraverso la collaborazione della Polizia di Stato.

Erano presenti alla serata il Vicequestore dott. Francesco Virga, l’ispettore Salvatore Grisanti e l’assistente capo Daniela Lo Iacono, del commissariato di Cefalù.

Dalle parole dirette dei relatori abbiamo appreso come le donne e gli uomini della Polizia di Stato siano quotidianamente impegnati a mettere in campo ogni risorsa necessaria, operando in tutto il territorio, quindi anche nel nostro territorio, per promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione, e per attuare azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere che, il più delle volte, si configura come violenza sulle donne.

Abbiamo conosciuto le procedure adottate e i canali, anche i più innovativi di tipo informatico, che la Polizia di Stato utilizza per raggiungere in maniera sempre più capillare le donne vittime di violenza.

L’incontro ha visto inoltre la partecipazione della dottoressa Alessandra Alaimo, come rappresentante dell’Organizzazione di volontariato Contro Tutte Le Violenze Co.Tu.Le. Vi.

Come la stessa dottoressa ci ha illustrato, l’associazione, con sede a Trapani, ha istituito anche in diverse realtà del territorio madonita, ivi compreso Castelbuono, gli sportelli di ascolto, che hanno lo scopo di sostenere e supportare chiunque sia vittima di violenza.

Momenti di grande emozione ci sono stati donati infine dalle esibizioni di alcuni giovani castelbuonesi, ed esattamente di Maria Vittoria Gesani, Carola Capuana, Raffaele Conoscenti e Mario Marzullo, che si sono esibiti con alcune letture e con l’interpretazione di alcuni brani di Fabrizio de André.

La grande partecipazione di pubblico ha dimostrato quanto questa delicata tematica sia fortemente sentita, e quanto importante sia la conoscenza del fenomeno.

Conoscere per prevenire diventa un dovere civile, dal quale non ci si può sottrarre.

Associazione Padre Lorenzo Marzullo