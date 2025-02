Giornata Mondiale del Malato. Al Giglio di Cefalù la conferenza sull'”Intelligenza Artificiale in Medicina”

Appuntamento organizzato in collaborazione tra la Diocesi di Cefalù, la Fondazione Giglio di Cefalù, l’Associazione dei Medici Cattolici, l’Associazione Medici Madoniti e con il patrocinio di UniCamillus

Sabato 15 febbraio 2025, presso l’Aula San Gabriele, si terrà un focus medico-scientifico dal titolo “Intelligenza Artificiale in Medicina”, organizzato in collaborazione tra la Diocesi di Cefalù, la Fondazione Giglio di Cefalù, l’Associazione dei Medici Cattolici, l’Associazione Medici Madoniti e con il patrocinio di UniCamillus – Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences.

L’annuale appuntamento si tiene in occasione della Giornata Mondiale del Malato, giunta alla sua XXXIII edizione.

Responsabili scientifici i dott. Ildebrando D’Angelo e Rita Zafonte.

L’incontro è un’opportunità di confronto e approfondimento sulle nuove frontiere della tecnologia applicata alla medicina, con l’obiettivo di tracciare linee di indirizzo per l’Intelligenza Artificiale e condividere percorsi assistenziali rivolti ai Medici di Medicina Generale e agli Specialisti e rappresenta un’importante occasione per medici, ricercatori e professionisti sanitari di approfondire il tema dell’Intelligenza Artificiale in Medicina, comprendendone le potenzialità, i limiti e le implicazioni etiche. L’incontro si propone di offrire spunti concreti per l’integrazione delle nuove tecnologie nei percorsi assistenziali, al fine di migliorare la qualità della cura e ottimizzare i processi sanitari.

A chiudere i lavori il Vescovo di Cefalù S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante con un suo intervento di saluto e una riflessione sul ruolo dell’innovazione tecnologica nel servizio alla persona e alla comunità.