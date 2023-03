Giornate FAI di Primavera a Castelbuono

Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 vi diamo appuntamento a Castelbuono, con le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale del Paese che si va ad inserire nel contesto nazionale dell’evento.

La manifestazione offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire sorprendenti tesori d’arte partecipando alle visite proposte dai volontari della Fondazione che troverete ad accogliervi nei siti che visiterete insieme alle formidabili mini guide del Fai che vi racconteranno le bellezze artistiche e architettoniche di Castelbuono, alcune delle quali ancora poco conosciute, facendovi scoprire dettagli che altrimenti passerebbero inosservati.

Un fine settimana, dunque, in cui veri protagonisti saranno la bellezza, lo stupore, la curiosità e l’accoglienza.

La manifestazione è inoltre un importante evento di raccolta fondi, per questo ai partecipanti verrà suggerito un contributo libero a partire da 3 euro, utile a sostenere la missione e le attività del FAI e sarà possibile anche diventare soci FAI, tesserandosi, per aver accesso a tutte le iniziative e alle promozioni della fondazione. Ecco cosa potrete visitare a Castelbuono:

Il Castello dei Ventimiglia, sabato e domenica dalle 10 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 18,30. La Chiesa Matrice Vecchia, sabato e domenica dalle 10 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,00. La Chiesa di San Francesco e il chiostro dell’antico convento, sabato e domenica dalle 10 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,30. Il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”, domenica dalle 09 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. La Chiesa dell’Itria, sabato e domenica dalle 10 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,00.

Vi aspettiamo sabato 25 e domenica 26 marzo.