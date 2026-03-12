Giosué Vaccarella ✞ 12 marzo 2026

▶
Webcam Castelbuono
Servizio offerto da castelbuonometeo.it
Clicca per vedere lo streaming.
Commenti
- Acqua e rete idrica a Castelbuono, polemiche sulla gestio… Andrea Pazienza •Ma dai, perché non vi piace? E' bellissimo questo commento (anche se io mi occupo di vign…
- PD Castelbuono: Se le acque sono torbide, che almeno in C… Peppe •Parole! Parole! Parole! Esperti pennivendoli che si sbizzarriscono a buttare righe di inu…
- Acqua e rete idrica a Castelbuono, polemiche sulla gestio… PINO •L’ordinanza attualmente in vigore, che limita l’utilizzo dell’acqua, verrà revocata solta…
- Acqua e rete idrica a Castelbuono, polemiche sulla gestio… Salvo •I comizi continuano ...
- Acqua e rete idrica a Castelbuono, polemiche sulla gestio… Gambero Rosso •Esatto. Si sono affidati alla loro testa d'ariete. L'eterna promessa. Promosso assessore …
- Acqua e rete idrica a Castelbuono, polemiche sulla gestio… Non si sa, non si deve sapere •Quindi il sindaco sa che l'acqua è inquinata e tace. L'ASP dice che non si può usare e lu…
▶
