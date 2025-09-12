Giovani protagonisti a Castelbuono. Il progetto Erasmus+ promosso da Social Green Hub entra nel vivo

Dal 13 al 19 ottobre 2025, Castelbuono, il Chiostro di San Francesco e il Coworking Pubblico diventeranno scenario di una settimana internazionale ricca di scambi, laboratori e attività sullo sviluppo sostenibile delle aree rurali, grazie a giovani e operatori giovanili provenienti da tutta Europa. Un’opportunità unica di networking, crescita e confronto culturale — tutta sotto il segno dell’Europa che unisce e valorizza il territorio.

Castelbuono accoglie più di 20 ragazzi europei

Castelbuono entra nel vivo dell’azione europea con un progetto Erasmus+ di grande prestigio, approvato dall’Unione Europea e promosso da Social Green Hub, associazione attiva nella promozione di innovazione sociale e formazione nel nostro territorio. Su più di 180 proposte nazionali, solo 50 sono state selezionate in tutta Italia e appena 5 in Sicilia — e tra queste c’è proprio la nostra associazione!



Cos’è Erasmus+?

Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Non si rivolge solo a studenti universitari, ma offre molteplici opportunità anche ai giovani, ai lavoratori giovanili e alle organizzazioni locali, che possono partecipare a scambi internazionali, corsi di formazione e progetti di cooperazione in tutta Europa. Partecipare a un progetto Erasmus+ significa ampliare le proprie competenze, vivere un’esperienza interculturale, migliorare la conoscenza delle lingue straniere e contribuire allo sviluppo della propria comunità, grazie al confronto con realtà europee diverse.



Un’opportunità concreta per chi resta

Il progetto – finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea – si inserisce nell’ambito dei progetti di Mobilità degli operatori giovanili (Azione KA153-YOU), coinvolgendo partecipanti provenienti da tutta Europa in una serie di incontri, laboratori e attività sul tema dello sviluppo sostenibile delle aree rurali.



Giovani protagonisti a Castelbuono

Dal 13 al 19 ottobre 2025, Castelbuono, il Chiostro di San Francesco e il Coworking Pubblico diventeranno scenario di una settimana internazionale ricca di scambi, laboratori e attività sullo sviluppo sostenibile delle aree rurali, grazie a giovani e operatori giovanili provenienti da tutta Europa. Un’opportunità unica di networking, crescita e confronto culturale — tutta sotto il segno dell’Europa che unisce e valorizza il territorio.



Sei pronto a vivere questa avventura da protagonista?

Per rendere questa esperienza ancora più significativa, Social Green Hub sta cercando 2 giovani del territorio, che vogliano partecipare all’intera settimana come membri del team ospitante. Se hai voglia di metterti in gioco, un buon inglese e tanta energia da dedicare a questa esperienza, questa è la tua occasione per:



■ Immergerti in un progetto europeo dal vivo

■ Fare networking internazionale

■ Rafforzare le tue competenze professionali e relazionali

■ Contribuire attivamente allo sviluppo di Castelbuono



Come candidarsi?

Se hai almeno 22 anni, spirito d’iniziativa, parli inglese e vuoi unirti al team, compila questo modulo oppure scrivi subito a info@socialgreenhub.org.



Castelbuono diventa un laboratorio sociale a cielo aperto che parla il linguaggio del futuro. Per scoprire tutti i dettagli visita la pagina dedicata: www.socialgreenhub.org/erasmus+ oppure contattaci su WhatsApp.