Giovani protagonisti del futuro: a Castelbuono il confronto con il Movimento per il Diritto a Restare

La Consulta Giovanile di Castelbuono, venerdì 9 gennaio, ha organizzato un momento di dialogo e confronto con il Movimento per il Diritto a Restare, una realtà che coinvolge decine di associazioni siciliane, impegnate nella lotta all’emigrazione forzata e nella valorizzazione del nostro territorio.



Con questo evento abbiamo voluto rovesciare la normale struttura tipica dei convegni, dando protagonismo all’uditorio, ai giovani e alle associazioni presenti, che con diversi interventi hanno potuto discutere di problemi che attanagliano la nostra terra, di progetti e idee per il futuro.



Un incontro che segna il completamento di un percorso che l’attuale consiglio ha considerato da sempre prioritario, realizzando indagini sul territorio, confrontandosi con le realtà politiche e sociali, ed organizzando convegni con esperti in materia; esperti che ieri hanno dato il passo a giovani intraprendenti, volenterosi e pronti a diventare protagonisti della vita democratica dei nostri comuni.



La grandissima partecipazione al momento del dibattito attesta che i giovani madoniti non sono diffidenti, disinteressati e passivi, ma anzi attenti alle esigenze e problematiche del proprio territorio. In tal senso intendiamo fare nostro il messaggio del Presidente della Repubblica che ci invita a non rassegnarci, ed essere esigenti, rivendicando i diritti mancati, i servizi non garantiti e la presenza costante e concreta dello stato.



Vogliamo ringraziare a nome della comunità giovanile di Castelbuono il Movimento per la grandissima disponibilità, e la capacità di trasmettere un sogno comune a tutti i siciliani; il già Segretario Rosario Bonomo per il supporto costante e sapiente in ogni fase organizzativa. Ringraziamo anche l’On. Valentina Chinnici per la partecipazione, ma soprattutto tutti i giovani presenti che con coraggio si sono resi protagonisti dell’evento.

La Consulta Giovanile di Castelbuono