Giovedì 12 agosto ha inizio a Campofelice di Roccella “Joe Amoruso Festival”

Tre i concerti previsti all’interno dell’Arena Re.

12/8 MY JAZZY ACCORDION

Roberto Gervasi trio

Davide Inguaggiato – Fabrizio Giambanco

Special Guest Giuliana Di Liberto

13/8 CANTI BRIGANTI

Mario Incudine Eugenio Bennato

Ezio Lambiase Pino Ricosta Antonio Vasta

15/8 THANK YOU GUAGLIO’

Antonio Onorato New Quartet

Alessandro La Corte Giuseppe Arena Mario De Paola

Omaggio a Joe Amoruso

Lello Analfino non sarà presente per ritirare il premio Joe Amoruso per sopraggiunti impegni.

L’ingresso è gratuito su prenotazione alla mail prenotazionicjf@libero.it

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21,30 Si consiglia di arrivare in anticipo per facilitare le operazioni di verifica relative alle misure anti covid e di presentarsi all’ingresso con la certificazione e un documento di identità valido.