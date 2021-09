Giovedì 30 settembre inaugurazione del Parco giochi inclusivo al Parco delle Rimembranze

Giovedì 30 Settembre 2021 alle ore 17:00 presso il Parco delle Rimembranze verrà inaugurato il Parco giochi inclusivo tanto voluto dalla Comunità di Castelbuono e che finalmente si sta realizzando.

Avremo a disposizione uno spazio ampio che i nostri bambini e ragazzi potranno utilizzare sia come area a verde che come luogo attrezzato per poter giocare, divertirsi e fare attività fisica e sportiva, all’interno di un parco urbano rinnovato.

Era un sogno, un progetto che ci eravamo dati come Amministrazione comunale per consegnare finalmente alla comunità di Castelbuono un parco giochi accessibile a tutti.

Tutto ciò si è potuto concretizzare grazie alla determinazione dell’Amministrazione comunale nel predisporre il progetto e realizzarlo attraverso il contributo dell’Assessorato Regionale alle Politiche Sociali che ha finanziato una parte del parco giochi inclusivo.

Ma occorre principalmente sottolineare la disponibilità di alcuni privati i quali, con generose contribuzioni economiche e/o materiali, hanno contribuito ad ampliare, completare e migliorare il progetto già finanziato dall’Assessorato.

A costoro vanno i ringraziamenti sentiti di tutta la comunità di Castelbuono e in modo specifico: a Unicredit Italia che tramite Daniele Giliberti ha finanziato l’installazione dell’area per il workout; all’Arch. Tiziana Alessandro Mitchell e all’Associazione A.GE.VO.LE che attraverso una raccolta fondi hanno consentito l’acquisto dei giochi posizionati precedentemente presso il giardino di Palazzo Failla e che adesso sono stati trasferiti e installati al Parco delle Rimembranze all’interno del parco giochi inclusivo; all’Associazione Amaltea Coop. Sociale Onlus, Barbaro&Patners Stp Srl, Coop. Armonia, C.T.A. Fauni, Coop. ISIDE avvocato Fasano, ECO Edil di Mazzola e Scacciaferro e ad altri diversi privati cittadini.

Il Sindaco dichiara che la scelta di questi spazi e luoghi all’interno del Parco delle Rimembranze va a completare l’iter di valorizzazione di questa importante area verde, che sin dalla sua creazione è servita alla comunità di Castelbuono per ricordare i caduti delle due grandi guerre nelle quali l’Italia è stata coinvolta, e per ricordarci soprattutto l’assurdità e l’orrore di ogni conflitto, come sancito dalla Costituzione repubblicana “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli”.

Per custodire la memoria e renderla viva attraverso la fruizione del parco delle nuove generazioni, le varie amministrazioni comunali che si sono susseguite nel corso del tempo hanno integrato quel luogo con l’anfiteatro, la Castelbuono in miniatura, l’area pic-nic, il muro coperto per l’esposizione commerciale e artigianale, la ristrutturazione dei locali da adibire a servizi igienici pubblici e centro di informazione turistica con annessa l’area ristoro. Un vero e proprio parco urbano attrezzato che oggi si completa con questa bellissima area giochi. Nelle prossime settimane verrà completata la piantumazione degli alberi mancanti e si lancerà un concorso di idee per la realizzazione di un monumento in memoria dei caduti di tutte le guerre.

Alla cerimonia di inaugurazione di giovedì 30 settembre alle 17.00 la cittadinanza tutta è invitata a partecipare tenendo presente il calendario degli eventi e nel rispetto delle normative sanitarie anti contagio da covid19.

L’Amministrazione comunale