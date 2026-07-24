Giro di Castelbuono 2026, il Centenario della gara: dalle “pietre parlanti” al libro, dalla mostra fotografica ai 100 alberi per Totò Spallino
Oltre alla attesissima gara in programma alle ore 19 di domenica 26 luglio, festa di S. Anna, la patrona cittadina, la ricorrenza delle 100° edizioni del Giro di Castelbuono ha dato vita ad una serie di iniziative parallele davvero straordinarie. Per numero e qualita’.
LE PIETRE PARLANTI.
In primis le già celebrate pietre parlanti posizionate sulla linea di partenza su cui sono stati incisi tutti i nomi dei vincitori delle prime 99 edizioni del Giro di Castelbuono in attesa di conoscere quello del vincitore di domenica prossima..
IL LIBRO.
C’è poi grande attesa per poter leggere e toccare con mano il libro ” Il giro di Castelbuono”. Cento edizioni di una gara storica fra cultura, fede, sport e tradizioni.
LE FOTOGRAFIE.
Ma anche di vedere un’imponente mostra fotografica che racconta per immagini oltre un secolo di una gara di corsa su strada unica nel suo genere.
IL PREMIO.
Il tradizionale premio giornalistico legato al Giro di Castelbuono e’ stato poi assegnato ad un gruppo di valenti professionisti che hanno celebrato questa 100°esima edizione. In primis Manuela Collazzo di Rai Radio Uno, quindi a Luigi Butera capo servizio sport del Giornale di Sicilia, Salvatore Palella del Gruppo Editoriale la Sicilia, Silvio Lorenzi di Radio 24. Infine premio speciale intitolato a Cristina Matano conduttrice del premio giornalistico scomparsa nel 2015 a Marina Turco.
IL SOCIALE.
Non e’ stato dimenticato neanche il contesto sociale. Vedi la collaborazione con Social Green Hub società che contribuisce attivamente ad un futuro sostenibile a cominciare dal piccolo borgo siciliano in cui e’ nata. Ma anche una campagna Crowdfunding per raccogliere fondi da sostenitori ed appassionati a sostegno di associazioni sportive.
IL CONCORSO DIDATTICO. Nel programma anche un Concorso Didattico per gli alunni della scuola media locale. Molti dei quali la mattina del prossimo 26 luglio potranno gareggiare a loro volta sullo storico circuito cittadino di 1134 metri
TOTO’ SPALLINO.
L’ultima iniziativa e’ forse la piu’ romantica. Riguarda la piantumazione di 100 alberelli al campetto sportivo dedicato a Toto’ Spallino. L’uomo che, oltre 50 anni fa, con il suo impegno e la sua grande passione ha fatto diventare grande il Giro di Castelbuono. Nessuno lo meritava piu’ di lui.
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