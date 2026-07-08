Giro di Castelbuono: i protagonisti

Protagonisti di altissimo livello e non poteva essere altrimenti gli atleti che si daranno battaglia il prossimo 26 luglio nella 100esima edizione del Giro di Castelbuono. Antonio Castiglia leader del gruppo organizzatore di questa storica corsa su strada nata nel 1912 ha dovuto davvero fare i salti mortali per allestire un cast di atleti di alto livello. Soprattutto in chiave italiana visto che nello stesso week end sono in programma a Firenze i tricolori assoluti.

YEMANEBERHAN CRIPPA.

Il primo nome della lista dei partecipanti non poteva che essere quello Yemaneberhan Crippa, il numero uno del mezzofondo prolungato italiano travolgente vincitore del Giro di Castelbuono nel 2025. Il campione azzurro si trova attualmente in allenamento in altura a St. Moritz dove sta affinando la forma in vista degli europei di Birmingham dove sara’ al via dei 10.000 metri. A dargli battaglia un agguerrito poker di campioni africani. A cominciare dagli etiopi Tamirat Tola campione mondiale ed olimpico della maratona e Selemon Barega campione olimpico dei 10.000 metri nel 2021 a Tokio. Dall’Uganda arriva Victor Kiplangat campione mondiale di maratona nel 2023 a Budapest.

In grande forma è annunciato il keniota Amos Kipruto che nell’aprile scorso è arrivato quarto nella storica maratona di Londra con 2h01.39. Davanti a lui il keniota Sebastian Sawe 1h59.30, l’etiope Yomif Kejelcha 1h59.41 e l’ugandese Jacob Kiplimo 2h00.28. Vale a dire i tre migliori tempi di sempre sui 42 km e 195 metri. Da segnalare anche la presenza del keniota Amos Kipkurui Langat atleta da 27.25 sui 10 km.

GLI ALTRI AZZURRI. Fra gli altri atleti azzurri presenti a Castelbuono il nome di spicco è quello di Eyob Faniel ex primatista nazionale della maratona con 2h07.19 realizzato nel 2020 a Siviglia. Dopo diversi mesi di stop si rivedrà in gara Yassine Rachik che nel 2019 si era molto migliorato correndo a Londra in 2h08.07. Una bella conferma dopo il bronzo europeo del 2018 a Berlino. Una bella novità in chiave azzurra è quella di Ahmed Ouhda che in pochi mesi sotto la guida di Ruggero Pertile ha già corso la maratona in 2h08.37.

Per tutti questi atleti ed anche altri atleti italiani di livello nazionale l’appuntamento è fissato per le ore 19.00 di domenica 26 luglio. Festa di Sant’Anna la patrona di Castelbuono. Saranno i soliti dieci giri di 1134 metri del durissimo circuito cittadino. Il primato della corsa appartiene a YemanebErhan Crippa che l’anno scorso tagliò il traguardo in 34.16. Alla notevole media di 3 minuti e 2 secondi al km.