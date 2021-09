Giro di Sicilia: domani 30 settembre limitazioni accesso autostradale svincoli di Castelbuono e Tusa

Terza tappa del Giro di Sicilia: limitazioni al traffico sulla A20, giovedì 30 settembre

Al fine di consentire una corretta gestione del traffico veicolare in occasione della tappa Termini Imerese – Caronia del Giro Ciclistico di Sicilia 2021, domani giovedì 30 settembre sull’autostrada A20 Messina–Palermo saranno interdette al transito le rampe in entrata e in uscita dello svincolo autostradale di Castelbuono, dalle ore 12.00 alle ore 13.50, e dello svincolo di Tusa, dalle ore 13.00 alle 14.50.

Inoltre per quando riguarda la viabilità nel centro abitato di Castelbuono si pubblica in basso l’ordinanza sindacale in cui viene disposto dalle ore 10.00 di domani 30 settembre il divieto di sosta con rimozione forzata nella S.S. 286 – Via Dante Alighieri e Fonte di Camar; e il divieto di transito lungo tutto il circuito del percorso eccetto i veicoli a seguito della manifestazione.