“Giulio e Carla” è il nuovo singolo dei The D-Beer (Luca Barreca e Serena Leta)

Ecco in alto il nuovo singolo “Giulio e Carla” prodotto da Luca Barreca e Serena Leta in arte The D-Beer. Il pezzo dalle sonorità estremamente interessanti possiede tutti i requisiti per essere irresistibilmente ascoltato da chi ama creazioni innovative dai tratti tipicamente “indie”.

Solo alcune settimana fa, in pieno lockdown, i The D-Beer pubblicavano un altro pezzo “Consapevolezza” accompagnato da videoclip ufficiale, sempre rigorosamente auto-prodotto (vedi sotto).

Oltre che su Youtube i due brani si trovano disponibili in tutte le migliori piattaforme di streaming.