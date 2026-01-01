Giuseppe Biundo ✞ 31 dicembre 2025

🔍 Cerca nei commenti
Commenti + votati questo mese
Pensierino di Natale: Ogni tinta acqua leva a siti (e…
Quindi da questo momento io posso costruire un tabobbio del genere accanto…
Castelbuono si veste di colori: posizionate 18 giare in ceramica…
A miegliu parola è chidda ca un si dici
Pensierino di Natale: Ogni tinta acqua leva a siti (e…
Grande Professore, è sempre un piacere leggerLa e quante verità in poche…
Costituente: la minoranza non prende ordini dal sindaco
Il comune tornerà ad essere amministrato quando gli elettori saranno maturi e…
Una notte da grande show: Castelbuono festeggia il 2026 con…
Le solite tasciate di questa amministrazione sempre molto elegante, distinta, charmante e…
Pensierino di Natale: Ogni tinta acqua leva a siti (e…
scusare quella fontana non è sottoposta a vincolo della soprintendenza? quell'intervento è…
Commentatori + attivi questo mese
Ultimi Commenti
I più commentati
-
-
-
Costituente: acqua torbida tutta colpa del meteo
19 Gennaio 2025
-
-
Caricamento articoli correlati...